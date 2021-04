T-Bond: prezzi poco mossi, rendimento decennale sotto l'1,64%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 apr - Prezzi poco mossi per i titoli di Stato americani, dopo il deludente dato sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione, aumentate di 16.000 unita' a 744.000, contro attese per un calo a 694.000. Gli investitori sono stati rassicurati dai verbali dell'ultima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, che hanno confermato l'intenzione della Banca centrale di proseguire con una politica molto accomodante finche' non saranno raggiunti gli obiettivi della piena occupazione e di un'inflazione intorno al 2%. Pur essendoci maggiore ottimismo, grazie alla campagna di vaccinazione, le incertezze sull'outlook restano elevate, a causa della pandemia di coronavirus. L'economia e l'occupazione, poi, restano "ben al di sotto" dei livelli desiderati. Tornando ai titoli di Stato, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in ribasso all'1,637% dall'1,654% di ieri; la scorsa settimana, ha toccato quasi l'1,78%, massimo degli ultimi 14 mesi; all'inizio dell'anno, era sotto l'1%. Quello del titolo Usa a tre mesi e' stabile allo 0,015%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in lieve calo allo 0,149%.

Titoli a 5 anni, rendimento in calo allo 0,843%.

Titoli a 30 anni, rendimento in ribasso al 2,328%; tre settimane fa, ha superato il 2,5% per la prima volta dall'agosto 2019.

