T-Bond: prezzi poco mossi, rendimento decennale al 4,481%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 lug - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono poco mossi, in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, prevista per mercoledi', e del vertice Nato, in programma in Turchia domani e mercoledi'. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in lieve rialzo al 4,481%, dal 4,479% di giovedi' (venerdi', i mercati erano rimasti chiusi per il 4 Luglio). Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve rialzo al 3,785%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento poco mosso al 4,125%.

Titolo a 5 anni, rendimento poco mosso al 4,216%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,997%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 06-07-26 19:36:43 (0585) 5 NNNN