T-Bond: prezzi ora in calo, rendimento decennale al 4,21%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 1 mag - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitense sono ora in ribasso, nonostante i segnali non rassicuranti provenienti dall'economia: oggi, l'aumento delle richieste dei sussidi di disoccupazione, ai massimi da ottobre; ieri, registrata la contrazione dell'economia nel primo trimestre (-0,3%), a causa soprattutto della corsa alle importazioni, da parte delle aziende, prima dell'entrata in vigore dei dazi. In netto rialzo, poi, l'inflazione Pce: dal 2,4% del trimestre precedente al 3,6%, con il Pce 'core' al 3,5%, dopo il 2,6% del trimestre precedente, con le attese al 3,1%. "Tutta colpa di Biden", ha scritto su Truth il presidente statunitense, Donald Trump, "ci sara' un boom economico [...] ma ci vorra' del tempo". Secondo gli analisti, rimangono comunque vicine allo zero le possibilita' che la Federal Reserve, la prossima settimana, tagli i tassi d'interesse, nonostante le continue pressioni dell'amministrazione Trump. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,21% dal 4,175% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' stabile al 4,298%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,664%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,783%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,723%.

