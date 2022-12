T-Bond: prezzi ora in calo dopo i dati, rendimento decennale al 3,871%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 dic - Prezzi ora in gran parte in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, in scia ai giorni precedenti. Gli ultimi dati hanno confermato che l'economia statunitense puo' sostenere la stretta monetaria della Fed, alimentando i timori del mercato sugli effetti delle politiche monetarie restrittive.

Anche il Conference Board, per il secondo mese consecutivo, ha detto di prevedere una recessione dall'inizio alla meta' del 2023. Oggi, in programma due dati: il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti e' diminuito a novembre (-4%) per il sesto mese consecutivo e per la dodicesima volta nelle ultime tredici, e lo ha fatto piu' del previsto. Rispetto all'ottobre 2021, il dato e' in ribasso del 37,8%. Lawrence Yun, capo economista della National Association of Realtors, ha commentato il dato affermando che il calo e' dovuto principalmente all'aumento dei tassi d'interesse, che "ha fatto registrare la seconda lettura piu' bassa in 20 anni"; con il calo dei tassi dei mutui, pero', l'attivita' dovrebbe registrare un rimbalzo nei prossimi mesi, secondo Yun. Altro dato in programma oggi era quello sull'attivita' manifatturiera nell'area di Richmond, in Virginia, che a dicembre e' tornata in espansione, al contrario delle attese: l'indice e' salito da -9 a 1 punto, con gli analisti che attendevano un dato a -10 punti.

Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,871% dal 3,858% di ieri. Alla fine del 2021, il rendimento era all'1,496%, mentre lo scorso 24 ottobre e' stato toccato il picco al 4,231%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in lieve rialzo al 4,462%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,363%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,966%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,955%.

