T-Bond: prezzi oggi in calo, rendimento decennale al 4,234%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 mar - Prezzi oggi in calo per i titoli del Tesoro statunitense, nonostante resti vivo il timore di una recessione. Intervistato da Fox, rispondendo a una domanda sulla possibilita' di una recessione, Il presidente Donald Trump ha risposto che l'economia sta vivendo "un periodo di transizione, perche' quello che stiamo facendo e' davvero notevole", riferendosi alle sue politiche. L'apparizione televisiva di Trump seguiva una settimana turbolenta sui mercati, con crescenti preoccupazioni per le ripercussioni dei dazi statunitensi sull'economia. Le turbolenze potrebbero proseguire anche questa settimana, dato che sono previsti diversi dati economici di rilievo: oggi il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro, domani l'inflazione Cpi di febbraio, giovedi' l'inflazione Ppi e le richieste dei sussidi di disoccupazione, venerdi' la fiducia dei consumatori dell'Universita' del Michigan. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,234% dal 4,211% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve rialzo al 4,299%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,904%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,993%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,559%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 11-03-25 14:25:32 (0420) 5 NNNN