T-Bond: prezzi in ribasso, occhi puntati su Jackson Hole e discorso di Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 ago - Prezzi in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, in attesa del discorso di Jerome Powell a Jackson Hole, al simposio annuale che riunisce banchieri centrali e funzionari finanziari chiave di tutto il mondo. Durante il raduno dello scorso anno, le azioni crollarono in seguito al discorso aggressivo di Powell sui freni da mettere all'inflazione. Quest'anno si attende un messaggio in cui il presidente della Fed continui a sottolineare che le decisioni sui tassi dipenderanno dai dati economici. Si ipotizza poi che Powell possa discutere del cosiddetto tasso di interesse neutrale, o r-star, della Fed, che misura il livello teorico al quale i tassi non stimolano ne' limitano un'economia. Gli analisti si aspettano un congelamento dei rialzi in settembre e un nuovo aumento in novembre. Lo scorso mese, la Fed ha alzato i tassi d'interesse di 25 punti base, portandoli al 5,25%-5,5%, ai massimi dal 2001. In meno di un anno e mezzo, la Fed ha quindi alzato i tassi in undici riunioni su dodici. Il rendimento del titolo a 10 anni ha toccato tre giorni fa il 4,35%, un livello che non veniva raggiunto dal 2007. Ai massimi dal 2011 anche il rendimento del trentennale. Tra i dati macroeconomici di oggi ci sara' la fiducia dei consumatori dell'universita' del Michigan. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,241%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 5,48%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 5,039%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 4,426%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,303%.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 25-08-23 14:58:54 (0332) 5 NNNN