T-Bond: prezzi in rialzo, timori per casi Covid e ripresa economica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 nov - Salgono i prezzi dei titoli di Stato americani, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus e della notizia che il dipartimento del Tesoro ha deciso di non rinnovare cinque programmi di aiuti messi in funzione dalla Federal Reserve all'inizio della pandemia di coronavirus, che usano i fondi del Cares Act. Notizia che ha generato il disappunto della Banca centrale, che ha avvertito che l'economia resta "vulnerabile e debole". Tornando al coronavirus, gli Stati Uniti hanno registrato ieri 187.833 nuovi casi, un record. Decimo record consecutivo per il numero di ricoverati a causa del Covid-19, salito a 80.698. Ieri, i morti sono stati 2.015, per un totale di 252.555. Diversi Stati hanno annunciato nuove misure restrittive per cercare di contenere la diffusione del virus. JpMorgan e' diventata la prima banca statunitense a prevedere una contrazione economica nel primo trimestre del 2021, pari all'1%, seguita da una crescita del 4,5% e del 6,5% nei due successivi. Tornando ai titoli di Stato, i rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - del decennale americano sono ora in ribasso allo 0,834% dallo 0,855%. I rendimenti del titolo Usa a tre mesi sono in lieve rialzo allo 0,068%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimenti in ribasso allo 0,161%.

Titoli a 5 anni, rendimenti in calo allo 0,376%.

Titoli a 30 anni, rendimenti in ribasso all'1,54%.

