T-Bond: prezzi in rialzo, spaventano Covid-19 e incertezze sulla ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 set - Prezzi in rialzo per i titoli di Stato americani, a causa delle incertezze sulla ripresa economica e dei timori per l'aumento in tutto il mondo dei casi di Covid-19, che potrebbero spingere diversi Paesi a imporre nuove chiusure alle attivita' e nuove restrizioni ai movimenti delle persone; negli Stati Uniti, intanto, ci si avvicina ai 200.000 morti.

I rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - del decennale americano sono in ribasso allo 0,666% dallo 0,694%.

I rendimenti del titolo Usa a tre mesi sono stabili allo 0,091%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimenti in lieve calo allo 0,137%.

Titoli a 5 anni, rendimenti in ribasso allo 0,264%.

Titoli a 30 anni, rendimenti in calo all'1,415%.

