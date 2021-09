T-Bond: prezzi in rialzo, rendimento decennale all'1,518%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 set - Dopo i decisi cali degli ultimi giorni, i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono oggi in rialzo. Ieri, il rendimento del decennale era arrivato fino all'1,56%, massimi da giugno, facendo innervosire i mercati azionari. I recenti cali dei rendimenti sono dovuti alle decisioni e alle previsioni della Federal Reserve: la Banca centrale ha scelto di non ridurre gli stimoli all'economia statunitense, facendo pero' intravedere l'inizio della stretta monetaria. "Se i progressi continueranno in gran parte come atteso, crediamo che una moderazione nel passo dell'acquisto di asset potrebbe essere presto necessario", ha scritto il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, in una nota. Questo significa che la Fed potrebbe annunciare la decisione di ridurre il programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi), al momento di 120 miliardi al mese, gia' dopo la riunione di novembre.

La Fed ha poi deciso all'unanimita' di lasciare i tassi d'interesse vicini allo zero, ma ora si prevede un rialzo gia' nel 2022, in anticipo rispetto a quanto previsto a giugno. Il presidente Jerome Powell ha dichiarato che la Fed pensa a un tapering graduale che finisca intorno alla meta' del prossimo anno. Inoltre, il rialzo dei rendimenti e' dovuto anche ai timori per le pressioni inflative; a proposito di questo, Powell ha detto che "l'inflazione e' elevata e restera' probabilmente cosi' nei prossimi mesi, prima di rallentare". La giornata macroeconomica prevedeva oggi un dato sul settore immobiliare: ad agosto, il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti e' notevolmente aumentato, sorprendendo gli esperti, dopo due cali mensili consecutivi. Il dato, reso noto dall'associazione di settore National Association of Realtors, e' salito dell'8,1% a 119,5 punti, dopo i 110,7 punti di luglio, contro attese per un +1,2%. Rispetto all'agosto del 2020, il dato e' in ribasso dell'8,3%.

Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in calo all'1,518% dall'1,536% di ieri. Alla fine di marzo, aveva raggiunto quasi l'1,78%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' invariato allo 0,041%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo allo 0,297%.

Titoli a 5 anni, rendimento in ribasso all'1,003%.

Titoli a 30 anni, rendimento in calo al 2,058%.

