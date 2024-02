T-Bond: prezzi in rialzo, rendimento decennale al 4,254%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 feb - Prezzi in rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi, in una giornata priva di eventi di nota. Gli investitori guardano alle prossime decisioni sui tassi d'interesse: sui verbali dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, si legge che servono "maggiori progressi" sull'inflazione prima di tagliare i tassi. I banchieri hanno ribadito che il picco dei tassi e' stato "probabilmente" raggiunto, ma sono in aumento i rischi sull'inflazione determinati dalla geopolitica e dall'aumento dei salari. I banchieri hanno poi confermato che esistono, secondo loro, dei rischi da un allentamento della politica monetaria "troppo veloce". Al termine di quella riunione, i banchieri della Fed decisero - in linea con le attese - di mantenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%. Dopo i due dati sull'inflazione peggiori delle attese, pubblicati la scorsa settimana, gli investitori prevedono che la Federal Reserve ritardera' ulteriormente i tagli dei tassi d'interesse.

Secondo il Cme FedWatch Tool, ci sono ora solo il 2,5% di possibilita' di un taglio dei tassi alla prossima riunione di marzo e il 21,3% di possibilita' di un primo taglio a maggio.

Ieri, dati macroeconomici positivi, con il Pmi manifatturiero (preliminare) ai massimi dal settembre 2022, le vendite di case esistenti cresciute del 3,1%, piu' delle attese, e le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione scese di 12.000 unita' a 201.000, contro attese per un rialzo a 216.000.

Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in calo al 4,254%.

Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve rialzo al 5,411%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,683%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 4,276%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 4,379%.

