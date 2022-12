T-Bond: prezzi in rialzo, rendimento decennale al 3,83%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 dic - Prezzi in rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo i cali dei giorni scorsi. Oggi, il dato sul numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione ha mostrato un rialzo di 9.000 unita' a 225.000 (seasonally adjusted), contro attese erano per un dato a 223.000. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione e' aumentato di 41.000 unita' a 1.710.000 unita', ai massimi da febbraio. Una buona notizia per la Federal Reserve, che sta cercando di far rallentare l'economia e, soprattutto, il mercato del lavoro, e di conseguenza una buona notizia per i mercati, spaventati dalla possibilita' che la Banca centrale statunitense continui ad aumentare con decisione i tassi d'interesse per frenare l'inflazione. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,83% dal 3,886% di ieri. Alla fine del 2021, il rendimento era all'1,496%, mentre lo scorso 24 ottobre e' stato toccato il picco al 4,231%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo al 4,449%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in lieve rialzo al 4,363%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 3,95%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 3,908%.

