T-Bond: prezzi in rialzo, rendimento decennale al 3,48%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 gen - Dopo giorni di cali, oggi prezzi in rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi. Gli investitori attendono una serie di dati economici per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense, soprattutto quelli in programma tra giovedi' e venerdi': la stima preliminare del Pil del quarto trimestre, le vendite di case nuove e il numero di compromessi, i redditi personali e le spese per i consumi - con il dato Pce sull'inflazione, il piu' seguito dalla Fed - e, infine, la lettura finale per gennaio della fiducia dei consumatori dell'Universita' del Michigan. L'ottimismo per il rallentamento dell'inflazione ha lasciato spazio ai rinnovati timori di recessione, alimentati dal netto calo delle vendite al dettaglio a dicembre (-1,1%) e della produzione industriale (-0,7%). Inoltre, il superindice dell'economia e' diminuito per il decimo mese consecutivo. Oggi, le letture preliminari del dato Pmi di gennaio hanno evidenziato che il settore manifatturiero e il settore dei servizi negli Stati Uniti restano in contrazione e che la produzione manifatturiera nell'area di Richmond e' tornata in contrazione.

Gli investitori ora puntano sulla possibilita' che la Federal Reserve rallenti il passo dei rialzi dei tassi d'interesse.

Christopher Waller, componente del Board della Fed, ha detto di essere "favorevole a un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base alla prossima riunione", in programma la prossima settimana. I tassi sono al momento al 4,25%-4,5%, dopo quattro rialzi consecutivi di 75 punti base e un ultimo rialzo di 50 punti. Ora, i mercati danno la possibilita' di un aumento di 25 punti base al 99,7%, secondo i dati di CME Group. Questa settimana, non sono previsti interventi dei massimi funzionari della Fed. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,48% dal 3,523% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,695%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,206%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,587%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 3,634%.

