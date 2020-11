T-Bond: prezzi in rialzo, preoccupa l'incertezza dei risultati elettorali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 nov - Prezzi dei titoli di Stato americani in rialzo e rendimenti in caduta libera, mentre continua la conta dei voti che consegnera' agli Usa il suo 46mo presidente. Secondo gli ultimi dati del Wall Street Journal, Biden guida la corsa con 238 grndi elettori, mentre il presidente Trump ne ha conquistati 213. Il rischio di risultati contestati tiene gli esperti con il fiato sospeso, poiche' ci potrebbero volere almeno tre giorni per arrivare a dati definitivi. Continua a preoccupare, intanto, l'aumento di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Gli Stati Uniti hanno registrato altri 91.500 nuovi casi di coronavirus martedi', secondo i dati della Johns Hopkins University che ha calcolato una media giornaliera di 86.362 casi nell'ultima settimana. I contagi sono saliti a 9,38 milioni e i morti hanno superato i 232 mila. I rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - del decennale americano sono in ribasso allo 0,778% dallo 0,881%. I rendimenti del titolo Usa a tre mesi sono stabili allo 0,099%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimenti in ribasso allo 0,157%.

Titoli a 5 anni, rendimenti in calo allo 0,348%.

Titoli a 30 anni, rendimenti in ribasso all'1,53%.

