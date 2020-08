T-Bond: prezzi in rialzo, pesano ritardi accordo su aiuti e casi Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 ago - Prezzi in rialzo per i titoli del Tesoro americani. Pesano le incertezze sui ritardi nell'approvazione del pacchetto di aiuti all'economia, ancora bloccato al Congresso per le controverse visioni di democratici e repubblicani su sussidi alla disoccupazione e supporto agli enti locali. La Casa Bianca ha minacciato di siglare degli ordini esecutivi se l'accordo non venisse raggiunto per il fine settimana. Sul fronte Covid, gli ultimi dati della Jonhs Hopkins university registrano 4.842.313 contagi confermati e 158.606 morti, e lasciano gli Usa in cima alla classifica dei paesi con piu' casi al mondo. Oggi gli analisti di di Goldman Sachs, citando il gruppo di previsioni economiche e politiche Good Judgment Inc, hanno dichiarato che la probabilita' di avere un vaccino ampiamente disponibile entro la fine del primo trimestre del 2021 e' ora a quasi il 40%, rispetto alle previsioni di inizio di giugno ferme a meno del 10% . Gli analisti hanno affermato che "Siamo d'accordo che ora ci sono buone probabilita' che almeno un vaccino sia approvato dalla Food & Drug Administration (agenzia del farmaco Usa) entro la fine di novembre e ampiamente distribuito entro la meta' del 2021". Il dottor Anthony Fauci ha assicurato che la politica non interferira' sui processi di approvazione del vaccino e sulle regolamentazioni. Il decennale americano vede rendimenti - che si muovono inversamente ai prezzi - in ribasso allo 0,533% dallo 0,534%; i rendimenti del titolo Usa a tre mesi sono in ribasso a 0,099%

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimenti stabili allo 0,117%

Titoli a 5 anni, rendimenti in ribasso allo 0,211%

Titoli a 30 anni, rendimenti in leggero ribasso all'1,201%.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 06-08-20 19:30:40 (0539) 5 NNNN