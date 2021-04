T-Bond: prezzi in rialzo in attesa dei verbali della Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 apr - Prezzi in rialzo per i titoli di Stato americani. Gli investitori attendono i verbali dell'ultima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, per avere indizi sulla strategia della Banca centrale nel caso la ripresa dovesse essere piu' rapida del previsto. Ripresa su cui scommettono gli investitori, rinfrancati dai dati macroeconomici e dal miglioramento delle previsioni sull'economia mondiale - e soprattutto quella statunitense - da parte del Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, la campagna di vaccinazione procede spedita, con una media di 3 milioni di dosi somministrate al giorno. In questi giorni, gli investitori seguono gli Spring Meetings di Fondo monetario internazionale e Banca Mondiale, da cui emerge anche il divario in aumento tra Paesi ricchi e poveri a causa della pandemia di coronavirus. Tornando ai titoli di Stato, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in ribasso all'1,647% dall'1,656% di ieri; la scorsa settimana, ha toccato quasi l'1,78%, massimo degli ultimi 14 mesi; all'inizio dell'anno, era sotto l'1%.

Quello del titolo Usa a tre mesi e' in lieve calo allo 0,018%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo allo 0,149%.

Titoli a 5 anni, rendimento stabile allo 0,851%.

Titoli a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,328%; tre settimane fa, ha superato il 2,5% per la prima volta dall'agosto 2019.

