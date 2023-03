T-Bond: prezzi in rialzo dopo rapporto occupazione, rendimento decennale al 3,77%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 mar - Prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi in rialzo, dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di febbraio. Il mese scorso, negli Stati Uniti, sono stati creati 311.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 225.000 posti. Il dato di gennaio e' stato rivisto da 517.000 a 504.000. La disoccupazione e' salita dal 3,4% (dato confermato) al 3,6%, con le attese al 3,4%. I salari orari medi sono aumentati di 8 centesimi, lo 0,24%, a 33,09 dollari, contro attese per un +0,4%; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 4,62%, contro attese per un +4,8%.

Ora, i Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria) puntano nuovamente a un rialzo di 25 punti base alla prossima riunione della Fed del 21-22 marzo, e non di 50 punti base.

Negli ultimi giorni, il rendimento del titolo a due anni era salito ai massimi dal 2006, superando il 5%, e il decennale era tornato brevemente sopra il 4%. L'inversione della curva dei rendimenti era salito oltre i 100 punti base, evento che non si verificava dal 1981. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,77% dal 3,923% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in ribasso al 4,953%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,694%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 4,014%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 3,774%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 10-03-23 16:45:51 (0375) 5 NNNN