T-Bond: prezzi in rialzo dopo Powell, rendimento decennale al 3,714%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 giu - I prezzi dei titoli del Tesoro sono in rialzo, dopo le indicazioni da Sintra, in Portogallo, dove sono riuniti i banchieri centrali. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e la presidente della Bce, Christine Lagarde, hanno ribadito che le politiche monetarie rimarranno restrittive per combattere l'inflazione, ancora troppo elevata. "Abbiamo alzato i tassi di interesse di 500 punti base in poco piu' di un anno e abbiamo ancora dei rialzi da fare", ha detto Powell. "Il mercato del lavoro rimane molto forte e questo stimola le spese per i consumi e la domanda.

La maggioranza del comitato (il Fomc, responsabile della politica monetaria della Fed, ndr) vuole altri due rialzi dei tassi". "Una recessione e' possibile, ma non e' lo scenario piu' probabile", ha poi dichiarato Powell. Ieri sera, il presidente statunitense, Joe Biden, ha detto che "e' da 11 mesi che si dice che stia per arrivare una recessione, ma sapete cosa? Non penso che arrivera'". Secondo il FedWatch Tool di Cme Group, c'e' il 76,9% di possibilita' che la Fed decida, alla prossima riunione di luglio, di alzare i tassi d'interesse di 25 punti base al 5,25%-5,50%. A giugno, la Fed ha tenuto i tassi fermi, dopo dieci rialzi consecutivi.

Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,714% dal 3,768% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in ribasso al 5,331%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,722%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 3,977%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 3,808%.

