T-Bond: prezzi in rialzo dopo i recenti sell-off, rendimento titolo 2 anni resta sopra l'1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 gen - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono oggi in rialzo, dopo i recenti sell-off, che hanno portato i rendimenti dei titoli a due e dieci anni ai livelli pre-Covid. La Federal Reserve prepara la stretta per frenare l'inflazione, ai massimi da 40 anni: previsti tre rialzi dei tassi d'interesse nel 2022, ma diversi banchieri della Fed sono pronti a sostenerne un quarto e persino un quinto, se l'inflazione lo rendera' necessario. Diversi analisti credono che la Fed possa decidere, a marzo, di alzare i tassi di 50 punti base. Martedi' scorso, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha cercato di rassicurare sul fatto che la Banca centrale potra' frenare l'aumento dei prezzi senza danneggiare l'economia. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in calo all'1,841% dall'1,862% di ieri, dopo aver toccato l'1,9%; il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo allo 0,172%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo all'1,014%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso all'1,613%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 2,16%.

