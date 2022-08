T-Bond: prezzi in rialzo dopo Fed e dati macro, rendimento decennale al 2,88%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 ago - Prezzi in gran parte in rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.

La Banca centrale statunitense continuera' ad alzare i tassi d'interesse finche' non ci sara' un deciso calo dell'inflazione. Allo stesso tempo, molti banchieri hanno evidenziato i rischi di un'eccessiva stretta monetaria e prevedono, a un certo punto, un rallentamento dei rialzi dei tassi d'interesse. Nell'ultima riunione, svoltasi il 26-27 luglio, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve ha deciso all'unanimita' un aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base per la seconda volta consecutiva, portandoli al 2,25%-2,50%. I recenti dati macroeconomici mostrano un rallentamento dell'inflazione, motivo per cui molti investitori, ora, si aspettano una Fed meno aggressiva sui tassi: a settembre, l'aumento potrebbe essere 'solo' di 50 punti e non di 75. Il mercato del lavoro continua pero' a mostrarsi forte, come dimostrano le richieste dei sussidi di disoccupazione, motivo per cui in molti temono che la Fed si manterra' a lungo aggressiva per contrastare l'aumento dei prezzi. Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione e' diminuito di 2.000 unita' a 250.000, con il dato della settimana precedente rivisto da 262.000 a 252.000, mentre le attese erano per un dato a 260.000. Quest'anno, le richieste sono scese ai minimi di oltre 50 anni, ovvero a 166.000, e hanno ricominciato a salire leggermente ad aprile.

L'obiettivo dei rialzi dei tassi d'interesse e' anche quello di raffreddare il mercato del lavoro, dato che ci sono quasi due posti di lavoro per ogni lavoratore disponibile. Rialzi che andranno avanti, anche se dovessero provocare altri rallentamenti sulle assunzioni. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente ai prezzi - del decennale e' in ribasso al 2,88% dal 2,895% di ieri; il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 2,658%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 3,229%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,021%.

Titolo a 30 anni, rendimento in lieve rialzo al 3,148%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 18-08-22 18:59:17 (0369) 5 NNNN