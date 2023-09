T-Bond: prezzi in lieve rialzo dopo i recenti cali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 set - Prezzi in lieve rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo i recenti cali. Gli analisti valutano gli ultimi dati economici in vista delle prossime riunioni della Federal Reserve. Ora, la probabilita' che la Fed alzi i tassi d'interesse di 25 punti, a novembre, e' al 37,2%, in rialzo di quasi 4 punti percentuali rispetto a una settimana fa, secondo il Cme Group. Per gli analisti, c'e' il 93% di probabilita' che tra due settimane, invece, i tassi siano mantenuti all'attuale livello (5,25%-5,50%). L'aumento dei prezzi del petrolio, combinato con un'economia piu' forte del previsto, pesera' sulle decisioni della Fed. "L'inflazione va nella giusta direzione, credo che i tassi vadano bene cosi'", ha detto il presidente della Fed di New York, John Williams, in un'intervista a Bloomberg. Williams ha poi specificato che la Banca centrale, comunque, seguira' con attenzione i prossimi dati economici in vista della riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, prevista tra meno di due settimane. A una conferenza in Texas, la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, ha detto che "un'altra pausa nel rialzo dei tassi potrebbe essere appropriata, ma una pausa non implica che i rialzi si fermeranno"; Logan, a sua volta, ha detto che dipendera' dai prossimi dati. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 4,252% rispetto al 4,262% di ieri.

Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile al 5,458%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento stabile al 4,955%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 4,371%.

Titolo a 30 anni, rendimento in lieve ribasso al 4,347%.

