T-Bond: prezzi in lieve calo, rendimento decennale al 3,69%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 feb - Prezzi in lieve calo per i titoli del Tesoro statunitensi. Gli investitori guardano ai dati economici e alle prossime mosse della Federal Reserve: oggi, prevista la lettura preliminare dell'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Universita' del Michigan per febbraio; poi, attesi i discorsi del governatore della Fed Christopher Waller e del presidente della Fed di Philadelphia Patrick Harker. Ieri, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione sono aumentate di 13.000 unita' a 196.000, segno di un lieve rallentamento nel mercato del lavoro. Gli investitori riflettono su come la Federal Reserve decidera' di agire per continuare l'azione di contrasto all'inflazione. "Ci vorra' un periodo lungo, e tortuoso, per riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2"%, ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, ma il processo disinflazionistico, come dichiarato dopo l'ultima riunione, "e' iniziato". Per Powell, ci sara' "un significativo calo dell'inflazione nel 2023" e, secondo lui, "servira' il 2024 per portare l'inflazione vicina al 2%".

John Williams, presidente della Fed di New York, ha detto che la Fed dovra' mantenere una politica sufficientemente restrittiva per "alcuni anni". La scorsa settimana, la Fed ha deciso di aumentare i tassi di 25 punti base al 4,5%-4,75%, il livello piu' alto dal 2007. Dopo l'ultima riunione, i componenti del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, hanno previsto un picco dei tassi al 5,1%, ma non si esclude che possa ulteriormente salire, dopo il solido rapporto sull'occupazione pubblicato la scorsa settimana. "La maggior parte dei miei colleghi crede che i tassi d'interesse saliranno oltre il 5% ed e' sicuramente possibile che debbano salire anche di piu' [...] Poi li terremo fermi per un lungo periodo, prima di decidere se alzarli o abbassarli", ha detto il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, parlando al Boston Economics Club. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,69% dal 3,683% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,75%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,487%.

Titolo a 5 anni, rendimento in lieve rialzo al 3,882%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,767%.

