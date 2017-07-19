T-Bond: prezzi in lieve calo, attesa per la Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 giu - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in lieve calo, in attesa dell'esito della prima riunione di politica monetaria della Federal Reserve presieduta da Kevin Warsh. Gli investitori si aspettano in larga misura che la Fed mantenga i tassi d'interesse invariati al 3,5%-3,75%. La maggior parte degli analisti di Wall Street che seguono la Fed prevede che Warsh non indichera', nell'aggiornamento trimestrale del Fomc, le previsioni dei singoli membri in merito all'andamento futuro dei tassi. Gli investitori monitoreranno anche lo stile comunicativo di Warsh, dopo 8 anni di ascolto delle indicazioni di politica monetaria di Jerome Powell, che ha concluso il suo mandato come presidente della Fed a maggio. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,432%, dal 4,428% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' stabile al 3,72%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,071%.

Titolo a 5 anni, rendimento in lieve rialzo al 4,169%.

Titolo a 30 anni, rendimento poco mosso al 4,925%.

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(RADIOCOR) 17-06-26 19:09:55 (0732) 5 NNNN