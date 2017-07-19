T-Bond: prezzi in leggero rialzo, focus dati macro e verbali Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitense sono in leggero rialzo all'inizio dell'ultima settimana di scambi dell'anno. Questo avviene dopo i dati macro della scorsa settimana ed in attesa di maggiore chiarezza sulle mosse future della Federal Reserve. Le nuove richieste settimanali per i sussidi di disoccupazione di mercoledi' scorso erano risultate inferiori alle attese ed in calo di 10.000 rispetto alla settimana precedente. Mentre martedi' il Dipartimento del Commercio aveva riferito che l'economia statunitense e' cresciuta del 4,3% nel primo trimestre, il massimo negli ultimi due anni.

Gli investitori ora attendono la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve questo mercoledi' per maggiori indizi sulla direzione della politica monetaria statunitense. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del Treasury decennale e' in ribasso al 4,116% dal 4,134% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' invariato a 3,633%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in discesa al 3,469%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 3,680%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 4,803%.

