T-Bond: prezzi in gran parte in rialzo, rendimento a 2 anni al 4,091%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 mar - Prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi in gran parte in rialzo, al termine di un mese volatile per la crisi bancaria. La chiusura di Silicon Valley Bank e Signature Bank ha portato il rendimento del titolo a due anni sopra il 5% per la prima volta dal 2007, per poi registrare il maggior calo in tre sedute dal 1987. L'incertezza che ha preceduto l'ultima riunione della Fed ha poi aggiunto ulteriore volatilita'. La scorsa settimana, la Federal Reserve ha quindi deciso di alzare i tassi d'interesse di 25 punti base al 4,75%-5%, il livello piu' alto dal 2007, riconoscendo al tempo stesso che le turbolenze nel sistema bancario potrebbero rallentare la gia' fragile economia statunitense. Oggi, si e' registrato il rallentamento dell'inflazione a febbraio: la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), e' aumentata del 5% rispetto a un anno prima, dopo il 5,3% di gennaio (rivista dall'iniziale 5,4%), contro attese per un dato al 5,1%. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, e' cresciuta del 4,6% rispetto a un anno prima, contro attese per una conferma del 4,7% di gennaio. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' ora in ribasso al 3,509% dal 3,551% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,82%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,091%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,635%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 3,701%.

