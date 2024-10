T-Bond: prezzi in gran parte in calo, rendimento decennale resta sopra il 4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 ott - Prezzi dei titoli del Tesoro statunitense in gran parte in calo. Il rendimento del decennale resta sopra il 4%, livello a cui e' tornato ieri per la prima volta da agosto, dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di settembre, che - venerdi' scorso - si e' dimostrato nettamente superiore alle attese. Il mese scorso sono stati creati 254.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 150.000 posti. La disoccupazione e' scesa dal 4,2% al 4,1%, contro attese per una conferma del 4,2%. A questo punto, i trader hanno rivisto l'outlook per la politica monetaria: il rapporto sull'occupazione, il migliore in sei mesi, ha fatto riemergere la possibilita' di uno scenario "senza atterraggio", una situazione in cui l'economia statunitense continua a crescere, l'inflazione riparte e la Federal Reserve ha poco margine di manovra per tagliare i tassi d'interesse. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,043% dal 4,026% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in rialzo al 4,659%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 3,987%.

Titolo a 5 anni, rendimento in lieve rialzo al 3,874%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,328%.

