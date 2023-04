T-Bond: prezzi in deciso rialzo dopo calo offerte lavoro, rendimento a 2 anni sotto 3,9%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 apr - Prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi in deciso rialzo, dopo alcuni segnali di un rallentamento dell'economia statunitense. A febbraio, il numero di offerte di lavoro e' sceso di 632.000 unita' a 9,9 milioni, contro attese per 10,5 milioni. Il dato non finiva sotto la soglia dei 10 milioni dal maggio del 2021. Nello stesso mese, gli ordini alle fabbriche negli Stati Uniti sono diminuiti dello 0,7% a 536,4 miliardi di dollari, dopo il -2,1% di gennaio (rivisto dall'iniziale -1,6%), contro attese per un ribasso dello 0,5%. Il dato sulle offerte di lavoro potrebbe spingere la Federal Reserve, secondo gli analisti, a non alzare i tassi d'interesse a maggio, quando e' prevista la sua prossima riunione, vista anche la crisi che sta toccando il settore bancario. L'aumento del prezzo del petrolio, provocato dall'inatteso taglio alla produzione deciso dai Paesi dell'Opec+, alimenta pero' nuovi timori sull'inflazione.

Sotto osservazione restano poi le banche; oggi, la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha detto che la crisi si sta "stabilizzando" e che i regolatori sono pronti ad agire nuovamente per proteggere i depositi, se necessario.

"Seguiamo la situazione da vicino", ha detto Yellen ai giornalisti, secondo Bloomberg News. "L'attuale crisi non e' ancora finita e, anche quando sara' alle nostre spalle, ci saranno ripercussioni per anni", ha commentato l'amministratore delegato di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, nella sua lettera annuale agli azionisti. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,348% dal 3,432% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,89%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 3,856%.

Titolo a 5 anni, rendimento in calo al 3,405%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 3,593%.

