T-Bond: prezzi in deciso calo, rapporto occupazione mostra solido mercato lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 5 giu - I prezzi dei titoli del Tesoro sono in forte calo, dopo che un rapporto sull'occupazione di maggio migliore del previsto ha rafforzato l'idea che il mercato del lavoro statunitense rimanga solido.

Il rendimento del titolo del Tesoro statunitense a 10 anni, che influenza i costi di finanziamento per mutui e altri prestiti, e' salito di 5 punti base al 4,534%, il livello piu' alto dal 21 maggio. Il rendimento del titolo del Tesoro a 2 anni, piu' sensibile alle aspettative di politica monetaria della Federal Reserve, e' aumentato di 7 punti base al 4,115%, raggiungendo il livello piu' alto dal 20 maggio.

Il rendimento del titolo del Tesoro a 30 anni, a piu' lunga scadenza, che si muove in linea con i rischi geopolitici piu' ampi, e' balzato di 5 punti base al 5,021%.

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(RADIOCOR) 05-06-26 15:02:03 (0424) 5 NNNN