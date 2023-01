T-Bond: prezzi in calo, torna timore di una Fed aggressiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 gen - Prezzi in ribasso per i titoli del Tesoro statunitensi. E' tornato, tra gli investitori, il timore di una Fed aggressiva sui tassi d'interesse per contrastare l'inflazione, dopo le parole di ieri di Raphael Bostic e Mary Daly, a capo rispettivamente della Fed di Atlanta e della Fed di San Francisco (non sono, pero', componenti con diritto di voto, quest'anno, del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed). Entrambi prevedono che i tassi salgano oltre il 5% e che ci rimangano "per un po' di tempo". Per Bostic, la Fed potrebbe comunque allentare il ritmo dei rialzi dei tassi, se il dato di giovedi' sui prezzi al consumo mostrera' un rallentamento dell'inflazione. La prossima riunione della Federal Reserve e' in programma il 31 gennaio e il primo febbraio: dopo l'ultimo rialzo di 50 punti base, i tassi sono al 4,25-4,5%, ai massimi degli ultimi 15 anni. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha sottolineato che "ripristinare la stabilita' dei prezzi quando l'inflazione e' alta puo' richiedere misure che non sono popolari a breve termine, poiche' si alzano i tassi di interesse per rallentare l'economia". Parlando a un evento della Banca centrale svedese, Powell ha quindi sottolineato la necessita' dell'indipendenza politica della Banca centrale, spiegando che "l'assenza di un controllo politico diretto sulle nostre decisioni ci consente di prendere queste misure necessarie senza considerare fattori politici a breve termine". Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,584% dal 3,517% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,685%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,245%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 3,703%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,71%.

