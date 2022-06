T-Bond: prezzi in calo, resta il timore di una recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 giu - Prezzi di nuovo in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo i rialzi di venerdi'. La scorsa settimana e' stata segnata dalle decisioni della Federal Reserve e di altre Banche centrali, che hanno fatto salire i rendimenti. La Fed ha alzato i tassi d'interesse di 75 punti base all'1,5%-1,75%, come previsto dagli esperti dopo gli ultimi dati sull'inflazione, che si e' rivelata sopra le attese e ai massimi dal 1981. Era dal 1994 che la Fed non procedeva con un rialzo di 75 punti base. Inoltre, la Fed ha assicurato di essere pronta a mantenersi aggressiva anche a luglio ("molto probabile un aumento di 50 o 75 punti base"), rassicurando quindi sul fatto che agira' velocemente per frenare l'aumento dei prezzi. Gli investitori, pero', temono che gli Stati Uniti finiscano in recessione, con conseguenze sui mercati globali. Gli investitori guardano poi a una serie di dati macroeconomici per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense, tra cui quello sulle vendite di case esistenti, pubblicato oggi: a maggio, registrati il quarto calo consecutivo (-3,4%) e la peggior lettura dal giugno 2020.

Nuovo record per il prezzo mediano di una casa esistente (+14,8% in un anno a 407.600 dollari). L'attivita' economica nazionale statunitense, intanto, si mantiene in espansione, ma ha decisamente rallentato il passo, a maggio, secondo l'indice che ne misura la performance, stilato dalla Federal Reserve di Chicago. Il Chicago Fed National Activity Index e' sceso dal +0,40 di aprile (rivisto dall'iniziale +0,47) a +0,01 punti, contro attese per un dato a +0,35. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente ai prezzi - del decennale e' al 3,305%, in rialzo dal 3,239% di venerdi' (ieri i mercati sono rimasti chiusi); il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo all'1,605%. La scorsa settimana, il rendimento del titolo a due anni ha raggiunto i massimi dal 2007, superando brevemente quello del decennale, a sua volta ai massimi dal 2011.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,211%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,392%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,375%.

