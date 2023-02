T-Bond: prezzi in calo, rendimento decennale al 3,73%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 feb - Prezzi in calo per i titoli del Tesoro statunitensi. Gli investitori guardano ai dati economici e alle prossime mosse della Federal Reserve: oggi, la lettura preliminare dell'indice dell'Universita' del Michigan ha mostrato, in via preliminare, che la fiducia dei consumatori e' salita a febbraio ai massimi degli ultimi 11 mesi. Ieri, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione sono aumentate di 13.000 unita' a 196.000, segno di un lieve rallentamento nel mercato del lavoro. L'attenzione degli investitori resta poi sulle mosse della Federal Reserve, dopo che i commenti dei 'falchi' della Fed, mercoledi', hanno innervosito i mercati.

Oggi, a rasserenare gli animi e' stato Patrick Harker, presidente della Fed di Philaldephia, che ha detto che "la Fed non ha bisogno di alzare i tassi d'interesse di 50 punti, ora". Harker ha poi detto di non prevedere una recessione e che "ci sono buone possibilita' di un atterraggio morbido" per l'economia statunitense. All'ultima riunione, la Fed ha alzato i tassi di 25 punti base al 4,5-4,75%, massimi dal 2007. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,73% dal 3,683% di ieri; lo scorso 24 ottobre, e' stato toccato il picco al 4,231%; alla fine del 2021, era all'1,496%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,766%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in ribasso al 4,502%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,916%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,818%.

