T-Bond: prezzi in calo, rendimento decennale al 3,72%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 nov - Prezzi in gran parte in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo il giorno del Ringraziamento. I verbali dell'ultima riunione della Fed hanno evidenziato che la Banca centrale probabilmente rallentera' il passo del rialzo dei tassi d'interesse. La maggior parte dei componenti del Fomc, l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, crede che "presto" sara' necessario un rallentamento del rialzo dei tassi d'interesse.

Nelle ultime quattro riunioni, la Fed ha alzato i tassi d'interesse di 75 punti base (ora sono al 3,75-4%, il livello piu' alto dal 2008); ora, gli analisti prevedono un rialzo di 50 punti base a dicembre. Tornando ai bond, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 3,72% dal 3,709% di mercoledi'. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in ribasso al 4,289%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento stabile al 4,483%.

Titolo a 5 anni, rendimento in lieve aumento al 3,899%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 3,769%.

