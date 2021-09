T-Bond: prezzi in calo, rendimento decennale ai massimi da giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 set - Inizio di settimana in ribasso per i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi, in scia ai cali dei giorni scorsi dovuti alle decisioni e alle previsioni della Federal Reserve, che hanno fatto salire i rendimenti del decennale ai massimi degli ultimi tre mesi. La Banca centrale ha scelto di non ridurre gli stimoli all'economia statunitense, facendo pero' intravedere l'inizio della stretta monetaria. "Se i progressi continueranno in gran parte come atteso, crediamo che una moderazione nel passo dell'acquisto di asset potrebbe essere presto necessario", ha scritto il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, in una nota. Questo significa che la Fed potrebbe annunciare la decisione di ridurre il programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi), al momento di 120 miliardi al mese, gia' dopo la riunione di novembre.

La Fed ha poi deciso all'unanimita' di lasciare i tassi d'interesse vicini allo zero, ma ora si prevede un rialzo gia' nel 2022, in anticipo rispetto a quanto previsto a giugno. Il presidente Jerome Powell ha dichiarato che la Fed pensa a un tapering graduale che finisca intorno alla meta' del prossimo anno. Powell resta al centro delle attenzioni degli investitori: domani, testimoniera' davanti a una commissione del Senato sul Cares Act e la risposta alla crisi provocata dal coronavirus; mercoledi', interverra' al forum della Banca centrale europea. La giornata macroeconomica prevedeva il dato sugli ordini dei beni durevoli: ad agosto, sono aumentati dell'1,8% rispetto al mese precedente (dato rivisto da -0,1% a +0,5%) a 263,5 miliardi di dollari; gli analisti attendevano un aumento dello 0,6%. Si e' trattato del quindicesimo rialzo negli ultimi sedici mesi. Escludendo gli ordini del settore trasporti, il dato e' aumentato dello 0,2%, dopo il +0,8% di luglio; escludendo la difesa, categoria molto volatile, il dato ha registrato un rialzo del 2,4%. L'indice manifatturiero relativo all'area di Dallas (Texas) e' diminuito a settembre da 9 a 4,6 punti, deludendo le attese dagli esperti, che attendevano un rialzo a 11 punti. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in aumento all'1,482% dall'1,461% di venerdi', dopo aver superato anche la soglia dell'1,5%. Alla fine di marzo, aveva raggiunto quasi l'1,78%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo allo 0,03%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo allo 0,284%.

Titoli a 5 anni, rendimento in aumento allo 0,98%.

Titoli a 30 anni, rendimento in rialzo al 2%.

