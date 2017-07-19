T-Bond: prezzi in calo, rendimento a 2 anni al 4,615%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 11 set - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in calo, dopo gli ultimi dati sull'inflazione. Gli operatori di mercato hanno reagito ai dati aumentando le scommesse su un rialzo del tasso di interesse di riferimento da parte del Federal Open Market Committee (Fomc) di un quarto di punto percentuale.

Secondo il tracker FedWatch del Cme Group, che monitora i prezzi dei future sui tassi di interesse della Federal Reserve, la probabilita' di un rialzo dei tassi e' salita dal 70% al 90%. L'indice dei prezzi al consumo (Cpi) negli Stati Uniti e' aumentato dello 0,4% su base mensile e del 3,4% annuale, in linea con le attese. Tuttavia, escludendo i prezzi volatili di cibo ed energia, il Cpi core ha registrato un aumento mensile dello 0,3%, ovvero 0,1 punti percentuali in piu' rispetto alle previsioni. Il tasso annuo 'core' si e' attestato al 2,4%, in linea con le stime. Il rapporto rappresenta l'ultimo indicatore di inflazione di rilievo che la Fed prendera' in esame prima della riunione di politica monetaria della prossima settimana, che si concludera' mercoledi' con la votazione sul tasso di interesse di riferimento. Gia' ieri, le scommesse su un rialzo erano aumentate dopo la pubblicazione dei prezzi alla produzione, superiori alle attese. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,946%, dal 4,944% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in rialzo al 4,002%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,615%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 4,76%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 5,337%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 11-09-26 18:01:36 (0558) 5 NNNN