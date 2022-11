T-Bond: prezzi in calo, rendimento a 2 anni ai massimi dal 2007 dopo parole Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 nov - Prezzi in rialzo per i titoli del Tesoro statunitensi, dopo le decisioni della Fed e, soprattutto, le parole da 'falco' del presidente Jerome Powell. La Banca centrale, come atteso, ha annunciato un rialzo dei tassi d'interesse di 75 punti base al 3,75-4%, facendo poi capire che potrebbe ora rallentare il passo. Powell, pero', e' stato in conferenza stampa piu' 'aggressivo' delle attese: il presidente della Fed ha detto che i dati sull'inflazione "ancora una volta sono stati piu' alti delle attese" e che sara' necessario portare i tassi "a un livello piu' alto di quanto previsto" a settembre. Powell ha detto che un rallentamento dei tassi "e' possibile a dicembre o a febbraio", ma che "nulla e' stato deciso", sottolineando poi di non credere che i rialzi, finora, siano stati eccessivi. "Piu' importante della velocita' dei rialzi", su cui si concentrano gli analisti e su cui i giornalisti ponevano le domande, ieri, "e' il livello a cui portare i tassi". Powell, ribadendo che la politica restrittiva sara' necessaria "per un po'" perche' "c'e' molto da fare" prima di riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, ha detto che e' "molto prematuro" pensare a quando fermare il rialzo dei tassi. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,187% dal 4,061% di ieri. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 4,148%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,72%, ai massimi dal 2007.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 4,403%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,206%.

