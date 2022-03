T-Bond: prezzi in calo, rendimenti di nuovo vicini ai massimi dal 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 mar - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono di nuovo in calo, dopo i rialzi di ieri. Nei giorni precedenti, infatti, i prezzi erano notevolmente diminuiti, in scia alle parole di Jerome Powell. Il presidente della Federal Reserve ha detto che l'inflazione negli Stati Uniti e' "di gran lunga troppo alta", che la Banca centrale e' pronta a intraprendere i "passi necessari" per contrastarla e ad alzare i tassi d'interesse "di oltre 25 punti base al prossimo o ai prossimi incontri". Al momento, si prevede un rialzo di 25 punti base al termine di ciascuna delle sei riunioni del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, ancora in programma nel 2022. L'invasione dell'Ucraina rende l'outlook instabile, dato che gli effetti sull'economia statunitense e mondiale sono "molto incerti": dipenderanno dalla durata e dall'estensione del conflitto, ha detto Powell. Il rendimento a due anni e' salito oltre il 2%, ai massimi dal 2019; il rendimento del titolo a cinque anni si mantiene sopra quello del titolo a dieci anni, dopo che l'inversione della curva e' avvenuta all'inizio della settimana. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente ai prezzi - del decennale e' in rialzo dal 2,321% di ieri al 2,375%, dopo aver superato ieri il 2,41%, il rendimento piu' alto dal maggio 2019; sei settimane fa, aveva superato il 2% per la prima volta dall'agosto 2019; il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo allo 0,502%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 2,141%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 2,392%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,559%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 24-03-22 13:40:18 (0369) 5 NNNN