T-Bond: prezzi in calo prima della riunione della Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 giu - Prezzi in ribasso per i titoli di Stato americani, all'inizio di una settimana in cui le attenzioni sono rivolte al prossimo incontro del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, previsto domani e mercoledi'. Dopo i rialzi dell'inflazione superiori alle attese, gli esperti pensano che la Fed potrebbe dare delle indicazioni su un possibile rialzo dei tassi prima del previsto: dal cosiddetto dot plot potrebbe emergere un possibile aumento gia' nel 2023, mentre non dovrebbero esserci segnali di una riduzione del piano di acquisti di bond prima della fine del 2021. Gli investitori attendono poi la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, che sta continuando a ribadire che l'inflazione e' solo transitoria. La scorsa settimana, i prezzi al consumo (Cpi) sono aumentati dello 0,6% rispetto ad aprile e del 5% rispetto a un anno prima, il passo piu' veloce dall'agosto 2008; il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto mensilmente dello 0,7% e del 3,8% annualmente, il maggior rialzo dal giugno 1992. Tornando ai titoli di Stato, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in rialzo all'1,497% dall'1,462% di venerdi'. Alla fine di marzo, aveva toccato quasi l'1,78%; all'inizio dell'anno, era sotto l'1%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile a allo 0,028%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo allo 0,159%.

Titoli a 5 anni, rendimento in aumento allo 0,784%.

Titoli a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,189%.

