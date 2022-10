T-Bond: prezzi in calo in attesa della Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 ott - Prezzi in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, in attesa della riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. La Banca centrale annuncera', molto probabilmente, un altro aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base, il quarto consecutivo. Gli analisti credono che la Fed decidera' poi di rallentare il passo, visti la debolezza di alcuni dati macroeconomici e l'esempio della Bank of Canada, che - dopo un aumento di un punto percentuale e un altro di 75 punti base - ha deciso la scorsa settimana di alzare i tassi 'solo' di 50 punti base contro attese per un rialzo di 75, nonostante un'inflazione ancora ritenuta "eccessiva". Gli investitori, quindi, credono che la Fed procedera' con un aumento di 50 punti base a dicembre; poi, prevedono due rialzi consecutivi di 25 punti all'inizio del 2023. In questo modo, i tassi toccherebbero il 5% a marzo. La scorsa settimana, i dati hanno mostrato che, a settembre, i redditi personali e le spese per i consumi sono aumentati piu' delle attese: i redditi sono aumentati di 78,9 miliardi di dollari, +0,4% rispetto al mese precedente, contro attese per un rialzo dello 0,3%; le spese per i consumi sono aumentate di 113 miliardi di dollari, +0,6% rispetto al mese precedente, con il consensus a +0,4%. L'inflazione resta intanto a livelli alti, con il dato 'core', il piu' seguito, aumentato a settembre comunque meno delle attese: la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), e' aumentata dello 0,3% rispetto al mese precedente ed e' cresciuta del 6,2% rispetto a un anno prima, rimanendo stabile rispetto ad agosto. La componente 'core' del dato, depurata dagli elementi volatili, e' cresciuta dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 5,1% rispetto a un anno prima, contro attese per un +5,2%, dopo il +4,9% di agosto. I prezzi energetici sono diminuiti in un mese del 2,4% e sono aumentati in un anno del 20,3%, quelli dei generi alimentari sono cresciuti dello 0,6% in un mese e dell'11,9% in un anno. I compensi dei lavoratori statunitensi sono cresciuti in linea con le attese (+1,2%) nel terzo trimestre del 2022, secondo il dipartimento del Lavoro; rispetto al terzo trimestre del 2021, il costo del lavoro e' aumentato del 5%. Il Prodotto interno lordo statunitense e' poi aumentato del 2,6% nel terzo trimestre del 2022 rispetto ai tre mesi precedenti, contro attese per un +2,3%, dopo due trimestri in negativo. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,048% dal 4,010% di venerdi'. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in lieve rialzo al 4,084%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,482%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 4,221%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,166%.

