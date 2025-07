T-Bond: prezzi in calo dopo Pil sopra attese, rendimento decennale al 4,354%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 lug - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitense sono in calo, dopo il dato sul Pil statunitense. Dopo la contrazione del primo trimestre, l'economia statunitense e' cresciuta del 3% nel secondo trimestre, superando le previsioni degli esperti. "Il Pil del secondo trimestre e' stato appena pubblicato: 3%, molto meglio del previsto! 'Troppo tardi' dovrebbe ora abbassare i tassi, non c'e' inflazione! Lasciate che le persone comprino, e rifinanzino, le loro case", ha scritto il presidente Donald Trump su Truth Social, riferendosi con l'appellativo 'troppo tardi' al presidente della Fed, Jerome Powell, 'colpevole' di mantenere invariati i tassi d'interesse. Non ci sono praticamente dubbi sul fatto che la Fed, che piu' tardi comunichera' la sua decisione, manterra' i tassi stabili fino alla prossima riunione di settembre. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 4,354% dal 4,328% di ieri. Il rendimento del titolo a tre mesi e' in lieve rialzo al 4,345%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 3,904%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,938%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,884%.

