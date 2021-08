T-Bond: prezzi in calo dopo ok definitivo a vaccino Pfizer, attesa per Jackson Hole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 ago - Prezzi in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, con gli investitori che gia' guardano al simposio di Jackson Hole.

Sta aumentando la propensione al rischio, sostenuta dall'approvazione in via definitiva del vaccino contro il coronavirus di Pfizer e BioNTech, a cui presto dovrebbe aggiungersi quella per i vaccini di Moderna e Johnson & Johnson. L'intervento (virtuale) piu' atteso al simposio di Jackson Hole e' quello del presidente della Fed, Jerome Powell, in programma venerdi' alle 16 italiane: gli investitori, che inizialmente credevano in un annuncio sul tapering (ovvero la riduzione dell'acquisto di asset a sostegno dell'economia), pensano che Powell preferira' aspettare, alla luce della diffusione della variante Delta del coronavirus, che rende piu' incerto il cammino dell'economia. Sul fronte macroeconomico, oggi, da registrare il calo, a luglio, degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti dello 0,1%, contro attese per un calo dello 0,5%.

Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in rialzo all'1,331% dall'1,29% di ieri. Alla fine di marzo, aveva raggiunto quasi l'1,78%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo allo 0,051%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in lieve calo allo 0,246%.

Titoli a 5 anni, rendimento in rialzo allo 0,818%.

Titoli a 30 anni, rendimento in aumento all'1,946%.

AAA-Pca

