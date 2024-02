T-Bond: prezzi in calo con prudenza Fed sui tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 feb - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono oggi in calo, con lo sguardo dei trader sempre rivolto ai tassi d'interesse. La Federal Reserve continua a mostrare prudenza sui tassi d'interesse. Il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, in un'intervista a MarketWatch, ha appoggiato l'idea che la Fed si prenda il suo tempo, vista l'incertezza dell'economia. "Penso che sia un'idea ragionevole essere pazienti', ha detto Barkin, dicendo che i dati economici sono divergenti. La governatrice Adriana Kugler ha detto alla Cnbc che sara' 'appropriato' abbassare i tassi di interesse se l'inflazione continuera' a rallentare, ma ha sottolineato che 'e' fondamentale' che l'inflazione ritorni all'obiettivo del 2% fissato dalla Banca centrale. Kugler ha spiegato di voler vedere un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro statunitense, nonche' dei costi degli affitti e delle case, per essere sicura che l'inflazione torni ai livelli precedenti alla pandemia. Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato alla Cnbc che si aspetta un taglio dei tassi limitato nel 2024, contrariamente alle aspettative del mercato. "Direi che due o tre tagli sembrerebbero appropriati", ha detto, aggiungendo: "Non voglio dare un giudizio anticipato, ma questo e' il mio istinto, sulla base dei dati che abbiamo finora". 'Abbiamo solo bisogno di guardare i dati effettivi sull'inflazione per orientarci', ha detto Kashkari, spiegando che 'finora i dati sono stati decisamente positivi. Spero che continui. E allora la domanda sara' semplicemente: 'A che ritmo inizieremo ad abbassare nuovamente i tassi?''. Il presidente della Fed di Minneapolis ha aggiunto che ci sono "argomenti convincenti che suggeriscono che in futuro potremmo trovarci in un contesto di tassi piu' alti e per piu' a lungo". Ieri, la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha detto che sarebbe un errore tagliare i tassi troppo presto o troppo velocemente senza prove sufficienti di un calo dell'inflazione verso il 2%. "Prevedo che la Fed possa tagliare i tassi nel corso dell'anno. Quando lo fara', probabilmente lo fara' a un passo graduale", ha detto. "La Fed puo' abbassare i tassi nel corso dell'anno, se l'economia andra' come previsto [...] Se l'inflazione non scende, la Fed puo' mantenere l'attuale politica monetaria", ha concluso.

Ora, secondo il Cme FedWatch Tool, gli analisti danno al 77,5% la possibilita' che la Fed lasci i tassi invariati al 5,25%-5,50% alla riunione del 20 marzo, mentre la possibilita' di un taglio di 25 punti base alla riunione successiva, a maggio, e' del 54%. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,117% dal 4,092% di ieri. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile al 5,386%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in lieve rialzo al 4,41%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 4,056%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,325%.

