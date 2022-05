T-Bond: prezzi in calo con aumento inflazione Ue e rialzo prezzo petrolio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 mag - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in calo, con il record per l'inflazione nella zona euro e il rialzo del prezzo del barile Wti, dovuto al parziale divieto di importazione del petrolio russo. L'attenzione degli investitori resta sull'inflazione: oggi, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avra' un incontro con il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Fatto piuttosto inusuale, ma che si spiega con le preoccupazioni per la peggiore inflazione in 40 anni, che sta intaccando la ripresa economica e rischia di pesare sulle elezioni di meta' mandato del prossimo novembre. All'incontro, sara' presente anche la segretaria al Tesoro, Janet Yellen. Nel frattempo, Christopher Waller, componente del Board della Fed, ha detto che ritiene necessario continuare ad aumentare i tassi di mezzo punto percentuale fino a che l'inflazione non tornera' verso il 2%, obiettivo di lungo termine della Fed; Waller e' un componente con diritto di voto del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Fed.

Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente ai prezzi - del decennale e' in rialzo al 2,868% dal 2,749% di venerdi', dopo aver toccato tre settimane fa il 3,185%, ai massimi dal novembre 2018; il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in lieve calo all'1,085%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 2,575%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 2,844%.

Titolo a 30 anni, rendimento in ribasso al 3,064%.

