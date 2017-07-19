T-Bond: prezzi in calo con attacco Trump alla Fed, rendimento decennale al 4,193%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 gen - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in calo, dopo che il governo degli Stati Uniti ha lanciato un'indagine penale sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e attendono i dati chiave sull'inflazione, previsti in settimana. Ieri sera, Powell ha affermato, in un video twittato dall'account X della Fed, che l'indagine e' dovuta alla frustrazione del presidente Donald Trump per il rifiuto della Fed di tagliare i tassi di interesse in base alle sue richieste. Gli investitori obbligazionari temono che, se Trump prendesse il controllo della Fed, la Banca centrale potrebbe essere meno vigile sull'inflazione, in futuro. La Fed ha tagliato i tassi tre volte, nel 2025, e probabilmente rinviera' ulteriori tagli; la prossima riunione e' prevista alla fine del mese.

Sul fronte dei dati economici, gli investitori aspettano l'indice dei prezzi al consumo, domani, e l'indice dei prezzi alla produzione, mercoledi', che forniranno informazioni cruciali sullo stato di salute dell'economia statunitense. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,193%, dal 4,171% di venerdi'. Il rendimento del titolo a tre mesi e' poco mosso al 3,604%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento stabile al 3,541%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,767%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,855%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 12-01-26 14:46:14 (0362) 5 NNNN