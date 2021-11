T-Bond: prezzi in calo, attesa per la riunione della Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 nov - Prezzi in calo per i titoli del Tesoro statunitensi, all'inizio di una settimana incentrata sulla riunione della Federal Reserve, in programma domani e mercoledi'. La Banca centrale statunitense dovrebbe annunciare l'inizio del tapering, ovvero della riduzione del programma di acquisto di bond da 120 miliardi al mese avviato per sostenere l'economia durante la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Giorni fa, il presidente della Fed, Jerome Powell, nel suo ultimo intervento pubblico prima della riunione, ha dichiarato che "e' tempo di iniziare il tapering, ma non credo sia il momento di alzare i tassi d'interesse". Gli investitori sembrano avere qualche dubbio sulla ripresa, con la curva dei rendimenti che continua ad appiattirsi. A preoccupare e' soprattutto l'inflazione, che resta molto al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed. Il rendimento del decennale, a ottobre, ha perso 2,7 punti; lo spread tra il titolo a cinque anni e quello a trenta anni e' sceso a 75,2 punti base, ai minimi dal marzo 2020, secondo i dati di Tradeweb.

Tornando all'andamento odierno dei titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in rialzo all'1,589% dall'1,556% di venerdi'. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo allo 0,053%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo allo 0,521%.

Titoli a 5 anni, rendimento in aumento all'1,225%.

Titoli a 30 anni, rendimento in rialzo all'1,976%.

