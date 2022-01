T-Bond: prezzi in calo, attesa per i dati sull'occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 gen - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in calo, in scia all'andamento degli ultimi giorni, in attesa dei nuovi dati sull'occupazione. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha fatto capire che a marzo ci sara' il primo rialzo dei tassi, non escludendo che possa essere di 50 punti base, come temuto da alcuni analisti. L'economia non ha piu' bisogno di un forte sostegno della Fed, ha detto Powell, e con un mercato del lavoro ormai forte gli sforzi devono essere concentrati sulla lotta contro l'inflazione, arrivata ai massimi degli ultimi 40 anni. Sempre a marzo, si concludera' il tapering, mettendo fine al programma di acquisto di bond da 120 miliardi di dollari avviato per sostenere l'economia durante la crisi. Sulla riduzione del bilancio, arrivato a livelli record con la pandemia, una decisione sara' presa nei prossimi incontri, ma si aspettera' l'inizio dei rialzi dei tassi prima di procedere. Il 'balance sheet', ha detto Powell, e' "molto piu' grande del necessario". Insomma, il tempo di una politica monetaria molto accomodante sta per finire, a due anni dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso venerdi' il rapporto per il mese di gennaio: dopo il +199.000 di dicembre, atteso un aumento piu' contenuto di 178.000 posti di lavoro, a causa della diffusione della variante Omicron del coronavirus; la disoccupazione e' attesa stabile al 3,9%. In questo momento, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo all'1,795% dall'1,780% di venerdi', dopo aver toccato l'1,9% due settimane fa, un livello pre-Covid; il 2021 e' stato chiuso intorno all'1,51%. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in calo allo 0,185%. La scorsa settimana, il titolo a due anni ha registrato il maggior balzo settimanale dal 2019.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo all'1,183%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento all'1,629%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,12%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 31-01-22 19:08:56 (0596) 5 NNNN