T-Bond: prezzi in calo, attesa per i commenti di Powell sull'economia Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 apr - Prezzi in calo per i titoli di Stato americani. A Wall Street, si attendono le decisioni della Federal Reserve e la presentazione dell'"American Families Plan" del presidente Joe Biden al Congresso, in programma oggi. Resta poi alta l'attenzione sulle trimestrali: dopo quelle di Tesla, Alphabet e Microsoft, attesa per i conti di Apple e Facebook, in programma oggi, dopo la chiusura dei mercati. A proposito della Fed, non sono previsti cambi di rotta sulla politica monetaria aggressiva dell'ultimo anno, nonostante l'accelerazione statunitense sui vaccini, che sta permettendo di programmare un veloce ritorno alla normalita'. Oggi non sono previsti aggiornamenti sulle previsioni, ma gli analisti attendono la conferenza stampa del presidente Jerome Powell (alle 20.30 in Italia) per avere degli indizi sulle prossime mosse della Banca centrale. Tornando ai titoli di Stato, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale americano e' in rialzo all'1,643% dall'1,622% di ieri; alla fine di marzo, ha toccato quasi l'1,78%, massimo degli ultimi 14 mesi; all'inizio dell'anno, era sotto l'1%.

Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' stabile allo 0,015%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo allo 0,174%.

Titoli a 5 anni, rendimento in aumento allo 0,888%.

Titoli a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,308%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 28-04-21 19:17:01 (0695) 5 NNNN