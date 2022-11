T-Bond: prezzi contrastati, in attesa del discorso di Powell di mercoledi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 nov - Ancora contrastati i prezzi per i titoli del Tesoro Usa, mentre cresce l'attesa per l'intervento di Jerome Powell, mercoledi', che potrebbe confermare futuri aumenti dei tassi, gia' annunciati dai presidente regionali delle Fed. Ieri James Bullard, presidente della Fed di St Louis, ha dichiarato lunedi' che la banca centrale dovra' probabilmente mantenere il suo tasso di interesse di riferimento al di sopra del 5% per la maggior parte del prossimo anno al fine di raffreddare l'inflazione. I mercati guardano anche alle politiche draconiane della Cina nella lotta al Covid, che potrebbero mettere un freno alla crescita mondiale. Stamani la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha sollecitato una "ricalibratura" della dura politica "zero-COVID" adottata da Pechino, "proprio a causa dell'impatto che ha sia sulle persone che sull'economia". Gli investitori guardano anche ai dati sulla fiducia dei consumatori elaborati dal Conference Board. In novembre gli statunitensi si sono mostrati molto meno ottimisti sull'economia e l'indice e' sceso a 100,2 punti, il minimo degli ultimi quattro mesi, mentre pesano i timori della recessione e di un'inflazione sempre piu' elevata. Anche i dati di settembre dell'indice S&P Case-Shiller hanno mostrato un mercato immobiliare sotto pressione. L'indice dei prezzi e' sceso dell'1%, segnando il terzo calo mensile consecutivo.

Tornando ai titoli, il rendimento decennale - che si muove inversamente al prezzo - e' salito al 3,718% dal 3,701% del giorno precedente. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in ribasso al 4,382%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in leggero ribasso al 4,459%.

Titolo a 5 anni, rendimento in rialzo al 3,901%.

Titolo a 30 anni, rendimento in leggero rialzo al 3,762%.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 29-11-22 18:09:37 (0552) 5 NNNN