T-Bond: prezzi contrastati dopo dati ancora record su inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - Prezzi contrastati per i titoli del Tesoro Usa, dopo che venerdi', il Bureau of Economic Analysis ha riferito che il Pce, l'indice dei consumi personali di giugno, particolarmente seguito dalla Fed e' salito del 6,8% rispetto allo scorso anno, raggiungendo il livello piu' alto dal gennaio 1982. Il costo del lavoro per il secondo trimestre e' anche cresciuto dell'1,3%, come sono aumentate le spese per i consumi del +1,1%, guidate soprattutto dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Venerdi' i mercati stanno analizzando la lettura finale della dei consumatori dell'Universita' del Michigan, che si e' attestata a 51,5 punti per luglio, in leggero aumento rispetto al minimo storico di giugno di 50 punti. Il Chicago PMI, l'ultimo degli indici manifatturieri regionali, ha registrato un calo a 52,1 punti in luglio, dai 56 di giugno, mostrando una decelerazione del settore e nuovi ordini che si esauriscono. Gli investitori, intanto sperano che il ritmo aggressivo degli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve sia iniziato a scemare, dopo che mercoledi' la Fed ha aumentato i tassi di 75 punti base, continuando a sostenere che gli Stati Uniti non sono in recessione. Ieri la prima lettura del PIL del secondo trimestre ha mostrato che l'economia statunitense si e' contratta dello 0,9%, dopo il calo dell'1,6% durante il primo trimestre; una seconda contrazione consecutiva che gli economisti avevano definito una recessione tecnica. Tornando ai rendimenti, il rendimento - che si muove inversamente ai prezzi - del decennale e' in ribasso al 2,638% dal 2,705% di stamattina. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in ribasso al 2,376%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 2,88%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 2,679.

Titolo a 30 anni, rendimento in leggero ribasso al 2,984%.

