T-Bond: prezzi continuano a scendere dopo verbali Fed, rendimento decennale all'1,73%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 gen - Continuano a scendere i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi. Ieri, i verbali dell'ultima riunione della Fed, da cui e' emerso che i banchieri sono pronti a una politica piu' aggressiva per contrastare l'inflazione, hanno dato un'ulteriore spinta ai rendimenti, gia' in netto rialzo negli ultimi giorni: il titolo a due anni ha guadagnato ieri 6,4 punti base allo 0,828%, il rendimento piu' alto dal 28 febbraio 2020; il decennale ha guadagnato 3,7 punti base all'1,703%, il rendimento piu' alto dal 5 aprile. Ieri, positivo il dato Adp sull'occupazione nel settore privato: a dicembre, sono stati creati 807.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, miglior dato da maggio, mentre le stime erano per la creazione di 375.000 posti di lavoro. Oggi, era atteso il dato sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione, in lieve rialzo (+7.000) a 207.000 unita', contro attese per 195.000. Domani, atteso il rapporto sull'occupazione di dicembre. Tornando ai Treasury, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' ora in rialzo all'1,73% dall'1,703% di ieri. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo allo 0,096%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo allo 0,878%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento all'1,474%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 2,1%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 06-01-22 18:53:57 (0415) 5 NNNN