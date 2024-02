T-Bond: prezzi continuano a scendere dopo Powell, rendimento decennale al 4,127%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 feb - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono ancora in deciso calo, dopo le parole di Jerome Powell. Il presidente della Fed ha ribadito che la Banca centrale procedera' con molta cautela e che i tagli dei tassi saranno a un passo considerevolmente piu' lento rispetto a quello previsto dai mercati. Serve "maggiore fiducia" sul fatto che l'inflazione stia davvero scendendo verso l'obiettivo del 2%, ha detto in un'intervista in onda ieri, ed e' improbabile che la Fed decida di tagliare i tassi alla prossima riunione di marzo.

Concetti gia' emersi la scorsa settimana, dopo l'ultima riunione del Fomc, l'organismo della Fed responsabile della politica monetaria. Ora, secondo il Cme FedWatch Tool, c'e' solo il 17,5% di possibilita' che il primo taglio dei tassi avvenga a marzo, mentre per maggio e' al 56,3%. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in rialzo al 4,127% dal 4,031% di venerdi'. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in rialzo al 5,39%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in rialzo al 4,43%.

Titolo a 5 anni, rendimento in aumento al 4,079%.

Titolo a 30 anni, rendimento in rialzo al 4,32%.

