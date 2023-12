T-Bond: prezzi continuano a salire con ottimismo su taglio tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 dic - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in rialzo anche oggi, con i trader che puntano su decisi tagli dei tassi d'interesse nel 2024. La scorsa settimana, la Federal Reserve ha deciso di tenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%, come ampiamente previsto, e prevede ora un taglio dei tassi di interesse di 75 punti base nel 2024, secondo l'ultima stima, contro i 50 punti previsti dalla precedente stima di settembre. In conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha poi detto che il taglio dei tassi d'interesse "comincia a essere in vista ed e' ora un argomento di discussione".

Powell ha detto che le condizioni economiche uniche create dalla pandemia di coronavirus hanno aiutato la Banca centrale a far scendere l'inflazione senza provocare una recessione, una rarita'. L'economia, ancora in crescita, mostra che gli Stati Uniti otterranno un "atterraggio morbido", al contrario di quanto previsto da molti economisti a causa della politica monetaria piu' restrittiva degli ultimi decenni. Per gli analisti, ora c'e' il 70,6% di possibilita' che la Federal Reserve tagli i tassi di 25 punti base gia' a marzo e considerano possibile (4,9%) un taglio totale, nel 2024, di 2 punti percentuali, secondo il Cme FedWatch Tool. Tornando ai titoli del Tesoro, il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del decennale e' in ribasso al 3,875%, dal 3,922% di ieri, ai minimi da luglio. Il rendimento del titolo Usa a tre mesi e' in stabile al 5,404%.

Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento in calo al 4,373%.

Titolo a 5 anni, rendimento in ribasso al 3,873%.

Titolo a 30 anni, rendimento in calo al 3,996%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 20-12-23 15:00:20 (0455) 5 NNNN